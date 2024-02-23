بتراجع أسعاره خلال رمضان.. توقعات أسعار أرز الشعير

توقعات أسعار أرز الشعير، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

توقعات أسعار أرز الشعير

أكدت العديد من الأخبار المتداولة بشأن سعر أرز الشعير على تراجع أسعاره خلال شهر رمضان المجيد 2024 وذلك حسب العديد من التصريحات المتداولة و المنسوبة لمصادر تتبع شعبة الأرز بالغرفة التجارية.

وأوضحت الأنباء أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع في أسعار الأرز بالأسواق لوجود كميات في الأسواق، وأشارت تلك الأنباء المتداولة إلى وجود نحو 6 ملايين طن شعير، تكفي الاستهلاك المحلي بالكامل.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة 23 فبراير 2024

سعر طن الأرز الشعير "رفيع الحبة" اليوم

وصل سعر الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم لنحو 18700 جنيه للطن الواحد.

سعر طن الأرز الشعير "عريض الحبة " اليوم

بلغ سعر الأرز الشعير عريض الحبة اليوم لنحو 19200 جنيه للطن الواحد.

سعر الأرز الأبيض البلدي اليوم

بلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 نحو 30800 جنيه للطن الواحد.

فيما استقرت أسعار الأرز المصري اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 رفيع الحبة كسر 3% ووصلت الي 29800 جنيه للطن الواحد.

سعر كيلو الارز الابيض اليوم الجمعة 23 فبراير 2024

بلغ سعر كيلو الأرز الابيض اليوم الجمعة للمستهلك نحو 35 جنيها، كما ان اسعار الارز تختلف احيانا مابين المنطقة والأخرى أيضاً.

كما شهد سعر الأرز اليوم الجمعة والذي يتم صرفه في المقررات التموينية ليصل للمستحقين على بطاقة الدعم عند 12.6 جنيه.

وعلى صعيد متصل وصل سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الجمعة إلى 35 جنيها.

أسعار عدد من السلع الغذائية اليوم الجمعة 23 فبراير 2024

سعر الدقيق اليوم

وصل سعر الدقيق المعبأ نحو 29.48 جنيه.

سعر زيت عباد الشمس اليوم

سجل سعر زيت الذرة اليوم الأحد نحو 116.75 جنيه.

أسعار المكرونة اليوم

وصل سعر كيلو المكرونة المعبأة إلى 30.73 جنيه.

أسعار العدس اليوم

بلغ سعر كيلو العدس المعبأ نحو 73.33 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر من 160 و170 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض

يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 155 و165 جنيها.