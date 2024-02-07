ضبط 50 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية

تمكنت مباحث مركز قطور التابعة لمديرية أمن الغربية، من ضبط صاحب مخزن حبوب، لحيازتة كمية كبيرة من الأرز الشعير، تقدر بأكثر من ـ50 طن بقصد الاتجار وبيعه في السوق السوداء.

وتلقى اللواء محمد عاصم، مدير مباحث المديرية، معلومات تفيد بقيام أحد التجار بحيازة كميات كبيرة من الأرز بغرض حجبة عن المواطنين لرفع سعره، وعلى الفور أمر بسرعة تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد "محمد العسال"، رئيس مباحث مركز شرطة قطور.

ضبط المتهم بدون ترخيص مقيم بقرية سملا

تبين من المعاينة الأولية بعد ضبط المتهم أن المخزن بدون ترخيص ملك "ع.ع" 55 سنة مقيم بقرية سملا التابعة لمركز ومدينة قطور، وعثر داخله على 50 طن أرز شعير و500 كيلو بدون مستندات، بغرض بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على المضبوطات.

وحرر محضر بالواقعة وجاري أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 38 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة

وفى سياق متصل، ضبطت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، 38 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بتحرير 38 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.