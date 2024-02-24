أخبار فاتتك|مشروع رأس الحكمة يغير مجرى الاقتصاد المصري ورنا رئيس بالحجاب في "سر إلهي"

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

رسميًا.. اتحاد الكرة يحدد مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2023-2024، ومن المنتظر أن يحدد اتحاد الكرة موعد قرعة دور الـ32 من كأس مصر عقب نهاية الأدوار التمهيدية.

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أمريكا: خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية غير قانونية

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن توسع إسرائيل في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لا يتسق مع القانون الدولي، وذلك في إشارة إلى العودة لسياسة أمريكية راسخة معارضة للاستيطان، بعدما تخلت عنها إدارة دونالد ترامب، فيما أدانت الخارجية الفلسطينية الخطوة معتبرة أنها "تقوض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

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شركة البريد للاستثمار: مشروع رأس الحكمة يغير مجرى الاقتصاد المصرى بطريقة إيجابية

علق أحمد علي عبدالرحمن، العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، على أكبر صفقة استثمارية فى تاريخ مصر تم توقيعها الجمعة، قائلا:“إن ما تم الإعلان عنه، يعد حدثا تاريخيا في السياق العام”.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 24-2-2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 24-2-2024 محور اهتمام الملايين من الأسر المصرية حاليا مع اقتراب شهر رمضان المبارك ورغبة ربات البيوت في تخزين البروتين الداجني ومشتملاته لتوفير الوقت والجهد خلال الشهر الكريم والتفرغ للعبادة والطاعة وقراءة القرآن الكريم.

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دراما رمضان 2024.. رنا رئيس بالحجاب على بوستر مسلسل "سر إلهي"

تشارك الفنانة رنا رئيس ضمن أبطال مسلسل “سر إلهي” والذي تخوض بطولته النجمة روجينا والمقرر عرضه للجمهور ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وظهرت رنا رئيس على البوستر الدعائي المنفرد لمسلسل “سر إلهي” وهي مرتدية الحجاب وتجسد خلال الأحداث شقيقة روجينا والتي تظهر بدور “نصرة”.

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