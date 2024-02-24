رسميا.. اتحاد الكرة يحدد مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2023-2024.

ومن المنتظر أن يحدد اتحاد الكرة، موعد قرعة دور الـ32 من كأس مصر عقب نهاية الأدوار التمهيدية.

وجاءت المواعيد التي حددها اتحاد الكرة، من 16 وحتى 28 مارس المقبل لإقامة مباريات دور الـ 32، وهو ما يأتي وقت التوقف الدولي لشهر مارس.

كما تحدد أيام من 7 إلى 13 أبريل المقبل لإقامة مواجهات ببطولة الكأس، دون تحديد أطراف المواجهات.

جدير بالذكر أن نهائي كأس مصر نسخة 2022-2023 سيقام يوم 8 مارس المقبل في المملكة العربية السعودية لأول مرة خارج البلاد.

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