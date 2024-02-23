الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بينها لقاء القمة.. "رابطة الأندية" تعلن مواعيد مباريات الدوري ومؤجلات الدور الأول

رابطة الأندية
رابطة الأندية

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مواعيد مباريات جولات الدوري المصري الممتاز، بدايةً من الجولة 14 وحتى الجولة 30 من المسابقة هذا الموسم.

كما أعلنت رابطة الأندية عبر حسابها على موقع "إكس"، مواعيد المباريات المؤجلة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز.

ونشرت رابطة الأندية، موعد مباراة الأهلي والزمالك في مسابقة دوري nile؛ إذ من المقرر أن تقام في تمام السابعة مساء يوم الاثنين الموافق 15 من أبريل.

وجاءت مواعيد المباريات التي أعلنت عنها الرابطة على النحو الآتي:

رابطة الأندية توقع عقوبات مغلظة على الإسماعيلي والزمالك بعد المباراة الأخيرة

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات رادعة الجولة الـ 13 من بطولة دوري النيل، طبقًا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

عقوبات مباراة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب 

إيقاف أحمد مرعي إداري فريق مودرن فيوتشر أربع مباريات وغرامة مالية تقدر بـ20 ألف جنيه وذلك بسبب الطرد لما بدر منه تجاه حكم المباراة.

عقوبات مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة 

إيقاف إيمانويل لاكي يانج لاعب فريق الجونة ثلاث مباريات وغرامة مالية قيمتها 25 ألف جنيه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة.

إيقاف أحمد القندوسي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة، بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

عقوبات مباراة الداخلية وفاركو 

توقيع عقوبة مالية تقدر قيمتها بـ 20 ألف جنيه، بسبب تأخر نزول الفريق لمدة خمس دقائق في بداية الشوط الثاني مما أدى إلى تأخر بدء المباراة.

إيقاف محمود شكري إداري فريق الداخلية مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لما بدر منه تجاه حكم المباراة.

عقوبات مباراة الإسماعيلي والزمالك 

توقيع عقوبة على نادي الإسماعيلي خوض المبارتين القادمتين بدون جمهور وغرامة مالية على النادي تقدر بـ100 ألف جنيه وذلك بسبب تكرار السباب الجماعي للجماهير للمرة الثالثة.

حرمان جماهير الزمالك وعددهم 2243 مشجعًا، ممن حضروا مباراة الإسماعيلي من حضور مبارتين وتوقيع غرامة مالية على النادي وقدرها 50 ألف جنيه، لتكرار السباب الجماعي للجماهير للمرة الثانية.

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رابطة الأندية مباراة القمة مباراة الأهلى والزمالك الاهلى بطولة دوري نايل

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