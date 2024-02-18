رابطة الأندية ترفض طلب حسام حسن بتخفيض فرق الدورى الممتاز

رفضت رابطة الأندية، طلب حسام حسن، المدير الفني للمنتحب الوطني، بتخفيض عدد فرق الدوري الممتاز.

وكان حسام حسن قد عقد جلسة مطولة مع رابطة الأندية، أمس، طالب خلالها بتحفيض فرق الدوري الممتازبسبب تلاحم المواسم، مما يؤثر على اللاعبين وعلى نظام الدوري، سواء في موعد انطلاقه أو بدايته.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن طلب حسام حسن من الصعب تنفيذه ويحتاج لدراسة وإبلاغ الأندية قبل إصدار مثل هذا القرار بفترة طويلة.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت على إيقاف الدوري الممتاز من يوم 13 مارس حتى 27 مارس المقبلين، بناء على طلب حسام حسن، الذى تمسك بإقامة معسكر المنتخب المقبل قبل موعد الأجندة الدولية بعدة أيام، بسبب مشاركة المنتخب في بطولة الإمارات الودية التى تقام خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس بمشاركة 4 منتخبات مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا".

كما أعلنت رابطة الأندية زيادة عدد الجماهير من 10 آلاف إلى 20 ألفا على أن يتم تنفيذ القرار بداية من مباريات اليوم في الدوري الممتاز.

دياب: نسعى لتوفير كل سبل الراحة للجهاز الفني للمنتخب للوصول للمونديال

وأكد أحمد دياب أن رابطة الأندية تسعى لتوفير كل السبل للجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة المقبلة لإسعاد الجماهير المصرية بالوصول إلي كأس العالم 2026.

وأضاف: "اجتمعنا مع حسام حسن وجهازه المعاون وكان اجتماعا مثمرا، تطرقنا خلاله إلى جميع النقاط الهامة التى تخض المنتخب، وحسام حسن لديه رؤية فنية خلال فترة التوقفين الدوليين المقبلين، سواء المشاركة في الدورة الودية بالإمارات أو مباراتي تصفيات كأس العالم".

وتابع: "حسام حسن طلب الحصول على عدد من الأيام، قبل الأجندة الدولية، لبدء معسكرات المنتخب كي يستفيد أكثر ويقضي وقتا أطول مع اللاعبين المحليين".