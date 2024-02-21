اتحاد الكرة يصدر 6 قرارات أبرزها اعتماد عقود حسام حسن

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، وشهد الاجتماع تقديم مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملين بالاتحاد التهنئة لجمال علام رئيس مجلس الإدارة، عقب فوزه برئاسة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم.

وجاءت أبرز قرارات اجتماع مجلس الإدارة برئاسة جمال علام كالتالي:

• اعتماد عقود الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن

• الموافقة على راتب علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم

• مناقشة التصور المقدم من علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، للعمل خلال المرحلة المقبلة

• الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر لكرة الصالات خلال شهر رمضان المقبل، والسفر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية

• الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2005" والمشاركة في بطولة ودية بالجزائر

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