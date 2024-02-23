الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. كل ما تريده معرفته عن مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

حرص الكثير من متابعين سلسلة مسلسل الكبير أوي 8 بطولة النجم أحمد مكي ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان المقبل 2024.

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 على شاشات قنوات المتحدة في رمضان 2024، والعمل من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

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مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل الكبير اوي 8 لـ"احمد مكي"

قصة مسلسل الكبير اوي 8

تتمحور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي حوّل أجواء جديدة داخل قرية المزاريطة التي يقطنها الكبير الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي، وهدرس الذي يجسد شخصيته الفنان محمد سلام، ومربوحة التي تلعب دور زوجته وجوني، نفادي صديق الكبير الذي يلعب دوره الفنان حاتم صلاح وغيرهم من النجوم، حيث ستحتفل القرية بعيد الهالوين كما يظهر الفنان محمد سلام بأحداث جديدة وهي أنه سيكون ستاند آب كوميديان.

مسلسلات رمضان 2024.. كل ما تريده معرفته عن مسلسل الكبير اوي 8


أبطال مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد طرحت البرومو التشويقي له وسيطرت عليه الكوميديا بشكل كبير.

وهو بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، وتأليف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجى، حيث تعلق المشاهدون بشخصية الكبير وزوجته مربوحة، التي اتسمت علاقتهما بالتفاهم والحب والكوميديا، وفي إطار كوميدي يحمل الموسم الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 للفنان أحمد مكي العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، حيث يراهن "مكي" على كوميديا بطعم جديد ليحافظ على سلسلة نجاحاته في شخصية "الكبير".

موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر

يحل موعد أول يوم رمضان سنة 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان  بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان. 

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