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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

شركة البريد للاستثمار: مشروع رأس الحكمة يغير مجرى الاقتصاد المصرى بطريقة إيجابية

توقيع مشروع رأس الحكمة
توقيع مشروع رأس الحكمة

علق أحمد علي عبد الرحمن العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، علي أكبر صفقة استثمارية فى تاريخ مصر تم توقيعها الجمعة، قائلا: “إن ما تم الإعلان عنه، يعد حدثا تاريخيا في السياق العام”.

وأضاف أحمد علي عبد الرحمن العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، خلال برنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC”، أن حجم الاستثمار الأجنبي المتدفق لمصر خلال العام الماضي، كان حوالي 10 مليارات دولار، موضحا أن هذا المشروع يحقق استدامة للدولة المصرية، وينقسم إلى شقين بإجمالي 35 مليار دولار.

وأكد أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، أن هذا يعد رقما تاريخيا، لافتا إلى أن ما تم الإعلان عنه يغير مجري الاقتصاد المصري بطريقة إيجابية وممتدة.

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