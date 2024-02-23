يأتي مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052.

ويستهدف منطقة الساحل الشمالي الغربي، ومن ضمن المخطط تنمية مدن عدة إلى جانب رأس الحكمة هي: النجيلة، وجرجوب، إضافةً لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم.

يعد مشروع رأس الحكمة من أكبر الصفقات العقارية في تاريخ مصر الحديث، ولا ينازعه في ذلك أي صفقة أو مشروع عقاري آخر، وخصصت الدولة 5،4 كيلو متر من المساحة الكلية لرأس الحكمة لتكون منطقة مباني متعددة الاستخدامات والارتفاعات، إضافة إلى إنشاء حوالي 10652 وحدة سكنية وبناء 50 فندقا سياحيا، وتخصيص 7،3 كليو متر لإنشاء مجتمعات عمرانية متنوعة الأنشطة، يمكن طرحها على القطاع الخاص للتنفيذ.

مشروع رأس الحكمة أكبر صفقة عقارية في تاريخ مصر الحديث

نجاح الشراكة في رأس الحكمة لم تكن لتتم لولا برنامج المشروعات القومية المصري، الذي ربط أطراف الدولة ببعضها البعض، حيث أصبح خليج رأس الحكمة متصلا مباشرة بالقاهرة والإسكندرية، عبر محور الضبعة، وطريق الساحل الشمالي، بما يسهل الوصول إليه.

كذلك توافرت كتلة سكانية ضخمة يمكنها التوافد على المدينة بعد تطوير العلميين، وربطها بها بطريق الفوكة، بما جعل المدينة تصبح جاذبة للاستثمار، إضافة إلى ذلك توافر للمدينة في الوقت الحالي الكهرباء، والمياه العذبة، بعد التطوير الكامل للشبكة الكهربية المصرية، وتوفير محطات تحلية المياه للمدينة.

وصممت مدينة رأس الحكمة الجديدة حسب المخطط الحكومي بحيث تكون مصادر الطاقة بالمدينة صديقة للبيئة وذلك من خلال استخدام طواحين الهواء والألواح الشمسية المنتجة للكهرباء، على أن يتم دمج المجتمع المحلي لسكان خليج رأس الحكمة في التنمية من خلال دعم وتعظيم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المنتجات المحلية لهذه المجتمعات.