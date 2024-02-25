مودرن فيوتشر يتعادل مع سوبر سبورت ويقترب من التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

تعادل مودرن فيوتشر مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بملعب بيتر موكابا بمدينة بولوكوان في الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

تقدم مودرن فيوتشر بهدف سجله على زعزع في الدقيقة 31 وتعادل تندامودزيمو ماتودزي لسوبر سبورت في الدقيقة 69 رفع التعادل رصيد فيوتشر إلى 8 نقاط وسيتأهل رسميا للدور ربع النهائي في حالة انتهاء مباراة الهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري التي ستنطلق في السادسة مساء اليوم بالتعادل أو فوز اتحاد العاصمة وفي حالة فوز الهلال على اتحاد العاصمة يصبح رصيد مودرن فيوتشر 8 نقاط والهلال ست نقاط ويكون التعادل مع الهلال في الجولة الأخيرة كافيًا لتأهله للدور ربع النهائي.

قدم مودرن فيوتشرأداء جيد في الشوط الأول وانهاه متقدما بهدف سجله علي زعزع في الدقيقة 31 عندما اخترق أحمد عاطف من الجانب الأيمن ومررمرر كرة رائعة إلى علي زعزع الذي وجد المرمى خاليا وسدد الكرة بسهولة داخل الشباك .

هاجم سوبر سبورت يونايتد في بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 49 تلقي ثولانى هلاتشوايوكرة عرضية من ركلة ركنية وسددها برأسه وأمسكها محمود جنش على مرتين وبعدها تلقي تندامودزيمو ماتودزي كرة عرضية أمام المرمى وسددها برأسه بغرابة بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 53 دفع تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر بمحمد فاروق بدلا من محمد خليفة نصير ثم أشرك محمد صادق بدلا من هشام عادل في الدقيقة 65 .

ضغط سوبر سبورت يونايتد أسفر عن هدف التعادل في الدقيقة 69 عندما تلقى تندامودزيمو ماتودزي كرة عرضية من الجانب الأيسر وسددها برأسه على يمين محمود جنش أصطدمت بالقائم وسكنت الشباك .

في الدقيقة 75 أجرى تامر مصططفى ثلاثة تغييرات بنزول محمود رزق وطارق طه ومحمد محمود بدلا من علي ياسر وعلي زعزع ومحمد ربيعة بهدف تأمين الجانب الدفاعي وقام بتغيير طريقة اللعب إلى 3- 4-2-1 .

شهدت الدقيقة 76 فرصة لسوبر سبورت يونايتد كالعادة من كرة عرضية استقبلها ماتودزي وهيأها لنفسه وسدده بلعبة مزدوجة خلفية مرت بجوار القائم .

في الدقيقة 87 أطلق غنام محمد قذيفة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة لخارج الملعب واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 .