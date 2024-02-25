الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. مودرن فيوتشر يتقدم على سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف زعزع

فريق مودرن فيوتشر
فريق مودرن فيوتشر

انتهى الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت يونايتد المقامة بملعب بيتر موكابا بمدينة بولوكون في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية بتقدم مودرن فيوتشر بهدف سجله علي زعزع في الدقيقة 31.

وبدأ مودرن فيوتشر الشوط الأول بشكل جيد وأجاد لاعبوه تنفيذ الضغط على أصحاب الأرض وفي الدقيقة الثانية تصدى هشام عادل لركلة حرة خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة بجوار القائم الأيمن.

واستمر نشاط مودرن فيوتشر وفي الدقيقة 16 انطلق هشام عادل في الجانب الأيسر ومرر الكرة لأحمد عاطف داخل منطقة الجزاء لكنه سددها فوق العارضة وبعدها انحصر اللعب في وسط الملعب حتى الدقيقة 31  عندما اخترق أحمد عاطف من الجانب الأيمن ومررمرر كرة رائعة إلى علي زعزع الذي وجد المرمى خاليا وسدد الكرة بسهولة داخل الشباك مسجلا هدف التقدم لمودرن فيوتشر.

بعد الهدف حاول سوب سبورت يونايتد إدراك التعادل ولاحت له فرصة في الدقيقة 43 عندما تلقي إيتوسا كرة عرضية وسددها برأسه بجوار القائم.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الثانية منها تصدى هشام عادل لركلة حرة خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة فوق العارضة لينتهى الشوط الأول بتقدم مودرن فيوتشر بهدف دون رد.

بدأ مودرن فيوتشر الشوط الأول بتشكيل مكون من:  محمود جنش في حراسة المرمى وباسم علي وعلي الفيل وخالد رضا  ومحمد ربيعة في الدفاع وعلي زعزع وغنام محمد ومحمد خليفة نصير وهشام عادل في الوسط وعلي ياسر وأحمد عاطف في الهجوم.

الكونفيدرالية الأفريقية مودرن فيوتشر سوبر سبورت يونايتد هشام عادل علي زعزع

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