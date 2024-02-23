حرارة مرتفعة وغيابات بالجملة.. أبرز ما يواجه مودرن فيوتشر قبل موقعة الكونفدرالية

خاض عصر اليوم الجمعة فريق مودرن فيوتشر، مرانه الأول على الملعب الفرعي لاستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكوان بجنوب إفريقيا، وذلك تحت قيادة تامر مصطفى استعدادًا لمواجهة فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي بالكونفدرالية.

وتعاني بعثة الفريق منذ وصولوها إلى جنوب افريقيا، من الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة بمدينة بولوكوان الجنوب افريقية فضلا عن إرتفاع نسب الرطوبة خاصة خلال فترة النهار، حيث أن المباراة ستقام يوم الأحد في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وجنوب إفريقيا.

ويفتقد فريق مودرن فيوتشر أمام سوبر سبورت، لكل اللاعبين الأجانب بسبب صعوبة إنهاء اجراءات السفر الخاصة بهم إلى جنوب ‘فريقيا، وهم عبد الكبير الوادي وجوناثان نجويم وكجالي درامي وحساني اموران وارنولد ايبا، فضلًا عن غياب الثنائي مروان محسن واحمد رفعت للإصابة.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب إفريقي

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي، الأحد المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وجنوب إفريقيا، على ستاد بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان الجنوب إفريقية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكانت بعثة فريق مودرن فيوتشر، قد وصلت أمس الخميس إلى مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة سوبر سبورت بالكونفيدرالية الإفريقية.

قائمة بعثة مودرن فيوتشر

ضمت بعثة فريق مودرن فيوتشر 22 لاعبًا:

حراسة المرمى: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق.

خط الدفاع: خالد رضا، علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة، باسم علي، طارق طه.

خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، أإحمد خالد كباكا، عبدالله محمد، محمد فاروق، هشام عادل، محمد محمود، علي زعزع، عمر وائل.

خط الهجوم: محمد زعلوك، علي ياسر، أحمد عاطف.

يذكر أن هيثم عرابي، المدير التنفيذي للفريق، قد سبق البعثة أمس الأول الثلاثاء إلى جنوب اإفريقيا، فيما يرافق البعثة أيمن منصور، عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، وهشام حافظ، عضو مجلس الإدارة.

موقف مودرن فيوتشر بمجموعات الكونفيدرالية الإفريقية

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالمجموعة الأولى التي تضم اتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد 10 نقاط، وسوبر سبورت الجنوب إفريقي صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط والهلال الليبي والذي يحتل المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

وكان فريق مودرن فيوتشر قد حقق الفوز على سوبر سبورت الجنوب إفريقي والهلال الليبي في أول جولتين، ثم خسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالجزائر في الجولة الثالثة وحقق التعادل مع نفس الفريق في مصر بالجولة الرابعة.

ويعد هذا الظهور هو الثاني على التوالي، لمودرن فيوتشر، داخل أدغال القارة السمراء، وتحديدًا دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية، عقب نسخة الموسم الماضي، وتوديع المسابقة من دور المجموعات

مران مودرن فيوتشر بجنوب إفريقيا

مران مودرن فيوتشر بجنوب إفريقيا

مران مودرن فيوتشر بجنوب إفريقيا

مران مودرن فيوتشر بجنوب إفريقيا

مران مودرن فيوتشر بجنوب إفريقيا

مران مودرن فيوتشر بجنوب إفريقيا

مران مودرن فيوتشر بجنوب إفريقيا

مران مودرن فيوتشر بجنوب إفريقيا

مران مودرن فيوتشر بجنوب إفريقيا

مران مودرن فيوتشر بجنوب إفريقيا

مران مودرن فيوتشر بجنوب إفريقيا