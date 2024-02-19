دوري نايل.. المقاولون يتعادل مع مودرن فيوتشر 2-2 وينضم لمثلث الهبوط

تعادل مودرن فيوتشر والمقاولون بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري نايل، ليرتفع رصيد مودرن فيوتشر إلى 14 نقطة ورصيد المقاولون إلى 8 نقاط، ويبقي ضمن مثلث الهبوط .

الشوط الأول جاء سريعًا حماسيًا من الفريقين وكانت هناك إيجابية على المرميين تقدم مودرن فيوتشر في الدقيقة 12 عندما مرر جوزيف جوناثان كرة عرضية من ركلة ركنية سددها علي زعزع الخالي من الرقابة برأسه داخل المرمى.

وتعادل المقاولون في الدقيقة 33 عندما مرر محمد مجلي كرة إلى محمد سالم الذي دخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية على يسار محمود جنش.

عاد مودرن فيوتشر للتقدم في الدقيقة 36 عندما مرر عبدالكبير الوادي الكرة إلى جوزيف جوناثان المنطلق في الجانب الأيسر مررها عرضية أرضية سددها أحمد عاطف داخل المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع احتسب الحكم وليد عبد الرازق ركلة جزاء للمقاولون عندما مرر فراس بن عيفية كرة عرضية لمست يد محمد ربيعة وتصدى جوزيف أوشايا لركلة الجزاء وسجل هدف التعادل للمقاولون .

تغير الحال في الشوط الثاني وتراجع أداء الفريقين وغابت الخطورة على المرميين ونال أحمد علاء مدافع المقاولون إنذارا للخشونة مع عبد الكبير الوادي الذي خرج مصابا ولعب هشام عادل بدلا منه في الدقيقة 58 .

في الدقيقة 62 أجرى محمد عودة المدير الفني للمقاولون التغيير الأول بنزول الأوغندي جواكيم أوجيرا بدلا من فراس بن عيفية .. وتوالت الانذارات وحصل على الفيل مدافع مودرن فيوتشر على بطاقة صفراء للخشونة مع محمد سالم .

في الدقيقة 73 دفع تامر مصطفى المدير الفني لمودرن فيوتشر بمحمد محمود ومحمد فاروق بدلا من عمرو السيسي ومحمد صادق وفوز نزوله تلقي علي ياسر كرة جوزيف جوناثان العرضية وسددها بر أسه بين يدي عامر عامر .

في الدقيقة 78 دفع محمد عودة بمحمود أبوالفتوح وعماد ميهوب بدلا من عبد الرحمن خالد ومحمد سالم ..واحتسب الحكم ست دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الخامسة منها أنقذ عامر عامر مرماه من هدف مؤكد لانفراد محمد فاروق لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 .