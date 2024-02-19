الشوط الأول.. المقاولون يتعادل مع مودرن فيوتشر بهدفين لكل منهما

انتهى الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب المقامة باستاد القاهرة في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري نايل بالتعادل 2-2.

الشوط الأول جاء سريعا حماسيا من الفريقين، وكانت هناك إيجابية على المرميين، وبعد 29 ثانية فقط من بداية الشوط الأول كاد المقاولون يفتتح التسجيل عندما انطلق فراس بن عيفية في الجانب الأيمن ومرر كرة عرضية قابلها عبدالرحمن خالد بتسديدة مباشرة لكن في المكان الذي يقف فيه محمود جنش حارس فيوتشر.

في الدقيقة 12 ومن ركلة ركنية مرر جوزيف جوناثان كرة عرضية سددها علي زعزع الخالي من الرقابة برأسه داخل المرمى، مسجلا هدف التقدم لمودرن فيوتشر.

بعد الهدف ارتفع إيقاع اللعب وسط محاولات من المقاولون لإدراك التعادل، ومن مودرن فيوتشر لتسجيل الهدف الثاني وفي الدقيقة 24 انطلق محمد سالم في الجانب الأيسر ومرر كرة عرضية أبعدها محمد ربيعة ووصلت إلى جوزيف أوشايا الذي سددها قوية مرت فوق عارضة مرمى محمود جنش.

في الدقيقة 28 كاد أحمد عاطف يعزز تقدم مودرن فيوتشر عندما دخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية نجح عامر عامر في إمساكها على مرتين.. وفي الدقيقة 33 مرر محمد مجلي كرة إلى محمد سالم الذي دخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية على يسار محمود جنش مسجلا هدف التعادل للمقاولون.

في الدقيقة 36 مرر عبدالكبير الوادي الكرة إلى جوزيف جوناثان المنطلق في الجانب الأيسر مررها عرضية أرضية سددها أحمد عاطف داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني لفريق مودرن فيوتشر.

في الدقيقة 40 نال أحمد عبدالعزيز مودي مدافع المقاولون إنذارا للعب الكرة باليد.. واحتسب الحكم وليد عبدالرازق أربع دقائق وقتا بدلا من ضائع، في الدقيقة الأخيرة منها مرر فراس بن عيفية كرة عرضية لمست يد محمد ربيعة وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء تصدى لها جوزيف أوشايا وسجل هدف التعادل للمقاولون.