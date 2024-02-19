دورى نايل.. مودرن فيوتشر يواجه المقاولون فى مباراة تضميد الجراح

يستضيف مودرن فيوتشر فريق المقاولون في الرابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري نايل.

الفريقان لم يحقق الفوز في المباراة الأولى للقيادة الفنية الجديدة، وخسر مودرن فيوتشر أمام بلدية المحلة، وخسر المقاولون أمام انبي بنتيجة واحدة بهدف دون رد لذلك يسعى تامر مصطفى المدير الفني لمودرن فيوتشر ومحمد عودة المدير الفني للمقاولون لتحقيق الفوز الأول.

تجهيز أحمد عاطف لقيادة هجوم فيوتشر

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الحادي عشر في جدول دوري نايل برصيد 13 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة مع المصري والإسماعيلي والجونة من الأسابيع الثامن والعاشر والحادي عشر، وحقق مودرن فيوتشر أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر أربع مباريات وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه 8 أهداف وجمع نقطة واحدة من أخر أربع مباريات في الدوري بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام انبي والزمالك وبلدية المحلة ويسع للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 16.

تامر مصطفى حرص خلال التدريبات على تصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة بلدية المحلة وقام بتجهيز أحمد عاطف لقيادة خط الهجوم بعد إصابة مروان محسن بقطع في الرباط الخارجي للركبة.

على الجانب الآخر يحتل المقاولون المركز السادس عشر برصيد سبع نقاط وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع العاشر وحقق المقاولون فوزا واحدا وتعادل أربع مرات وخسر ست مباريات وسجل 12 هدفا ويملك أضعف دفاع في دوري نايل ودخل مرماه 19 هدفا بالتساوي مع البنك الأهلي وجمع المقاولون ثلاث نقاط من أخر ثلاث مباريات في الدوري بالفوز على طلائع الجيش والهزيمة أمام البنك الأهلي وانبي ويسعى لتحقيق فوزه الثاني ورفع رصيده إلى عشر نقاط قبل المواجهة الصعبة مع المصري يوم الإثنين المقبل.

نصائح محمد عودة للاعبي المقاولون

محمد عودة عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه وطالبهم بالتحلي بالروح القتالية والاصرار حتى ينجح الفريق في العودة للانتصارات والابتعاد عن المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول دوري نايل.

يدير المباراة وليد عبد الرازق ويساعده إبراهيم السوداني وعمرو جمعة ومعهم السيد شعبان حكما رابعا وهشام القاضي حكم فيديو ومحمود وفا مساعد حكم فيديو.