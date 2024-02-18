الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل مباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل

بيراميدز
بيراميدز

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري لكرة القدم “دوري نايل” موسم 2023-2024.

موعد مباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل، فتُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد 30 يونيو

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 1 HD.

تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل

أما عن تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد في الدوري المصري، فشهد البدء بالثلاثي مصطفى فتحي، فاخري لاكاي، مروان حمدي في خط الهجوم.

وجاء تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد في الدوري المصري كالآتي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - وليد الكرتي

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فاخري لاكاي - مروان حمدي

تشكيل الاتحاد السكندري أمام بيراميدز في دوري نايل

ومن جهته كشف طارق العشري المدير الفني لـ الاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع:هشام صلاح - سيف تقا - مصطفى إبراهيم - عمرو صالح

خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - كريم الديب - شريف رضا

خط الهجوم: عبدالغني محمد - بنجامين بواتنج

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 19 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

بيراميدز الاتحاد السكندرى دوري نايل الدورى المصرى تشكيل بيراميدز

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