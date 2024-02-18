الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رايو فاييكانو يفرض التعادل على ريال مدريد في الدوري الإسباني

رايو فاييكانو
رايو فاييكانو

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أحداث مباراة  ريال مدريد ومضيفه رايو فاييكانو، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2023-2024.

تقدم مبكرًا ريال مدريد عن طريق خوسيلو بتسديدة متقنة داخل متقنة داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من فيدريكو فالفيردي بالدقيقة 5 بعد احتساب الهدف بعد الرجوع لتقنية “الفار”.

وعاد “الفار” واحتسب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض فاليكانو، بعد لمسة يد على كامافينجا ليسجلها بنجاح راؤول دي توماس بالدقيقة 27.

وتحصل الفرنسي إدواردو كامافينجا على بطاقة صفراء في الدقيقة 61، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة أمام إشبيلية، بسبب تراكم البطاقات.

وفي الدقيقة 95، أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء في وجه البديل داني كارفاخال لاعب ريال مدريد.

محاولات ريال مدريد استمرت للتسجيل، لكنهم فشلوا في مسعاهم، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما ارتفع رصيد رايو فاييكانو لـ 25 نقطة في المركز الرابع عشر. 

تشكيل ريال مدريد.. مودريتش أساسيًا وتغييرات أمام فاييكانو

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، ناتشو، جارسيا

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، مودريتش

خط الهجوم: دياز، خوسيلو، فينيسيوس

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