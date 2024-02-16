فقد السيطرة.. إقالة يورجن كلينسمان من تدريب منتخب كوريا الجنوبية

أقال اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم، اليوم الجمعة، الألماني يورجن كلينسمان من منصبه مديرًا فنيًا للمنتخب الأول.

وأعلن تشونج مونج جيو، رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، رحيل كلينسمان عن منصب المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، عقب إخفاق الفريق في التتويج بكأس آسيا 2023.

وودع المنتخب الكوري بطولة كأس آسيا 2023 التي أقيمت في قطر، من دور نصف النهائي عقب هزيمته أمام الأردن بثنائية نظيفة.

وتولى كلينسمان، الذي توج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 1990 حينما كان لاعبا، تدريب كوريا الجنوبية قبل عام واحد فقط، وكان مقررا أن يستمر عقده مع الفريق حتى المباراة النهائية لمونديال 2026.

ووجه مدرب المنتخب الألماني الأسبق الشكر للاعبيه وجهازه المعاون والجماهير الكورية في رسالة نشرها على حسابه الرسمي بـ “إنستجرام”.

وكتب كلينسمان "شكرا جزيلا لكم على كل دعمكم الذي قادنا إلى الدور قبل النهائي بكأس أمم آسيا، لقد كانت رحلة مذهلة استمرت طوال الـ12 شهرا الماضية لم نتلق خلالها أي خسارة على مدار 13 مباراة متتالية قبل اللعب بالدور قبل النهائي".

وتولى كلينسمان تدريب منتخب كوريا الجنوبية في فبراير 2023، بعقد يمتد حتى كأس العالم 2026، خلفًا للبرتغالي باولو بينتو.

ويُعد من أحد أسباب رحيل كلينسمان، هو عدم سيطرته على لاعبي كوريا الجنوبية، وهو ما اتضح بحسب تقارير صحفية، في الشجار بين سون هيونج مين وزملائه على رأسهم "لي كانج إن"، جناح باريس سان جيرمان، ليلة مباراة الأردن في نصف نهائي كأس آسيا 2023.

وكانت لجنة تابعة للاتحاد الكوري الجنوبي قد أوصت بإقالة كلينسمان، بعد تعرضه لانتقادات شديدة من الجمهور أعقاب توديع كأس آسيا، إضافة لعدم قضائه وقت كاف في البلاد، الأمر الذي كان أحد أسباب رحيله.