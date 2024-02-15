الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مبابى يقود باريس سان جيرمان للفوز على سوسيداد فى دورى أبطال أوروبا

كيليان مبابي
كيليان مبابي

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي انتصارًا مهمًا على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد “بارك دو برانس” في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

كيليان مبابي كان البادئ بالتسجيل لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 58 من متابعة لرأسية زميله البرازيلي ماركينيوس.

وأصبح مبابي ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا في المرحلة العمرية حتى سن 25 عامًا، برصيد 44 هدفًا.

برادلي باركولا أكد انتصار فريق العاصمة الباريسية بتسجيله ثاني الأهداف في الدقيقة 71 بعد اختراقه دفاعات الفريق الإسباني ببراعة من الجهة اليسرى، قبل أن يسكن الكرة الشباك، مهديًا فريقه الفوز.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة الإياب بين ريال سوسيداد وباريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء 5 مارس على ستاد “أنويتا” معقل الفريق الإسباني.

باريس سان جيرمان ريال سوسيداد دوري ابطال اوروبا كيليان مبابي برادلي باركولا

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