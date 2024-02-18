تشكيل ريال مدريد.. مودريتش أساسي وتغييرات أمام فاليكانو

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره رايو فاليكانو، على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وبدأ لوكا مودريتش أساسي في تشكيل الملكي، بينما يقود الهجوم خوسيلو وفينيسيوس جونيور ويستمر لونين في مركز حراسة المرمى.

تشكيل ريال مدريد.. مودريتش أساسيًا وتغييرات أمام فاليكانو

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، ناتشو، جارسيا

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، مودريتش

خط الهجوم: دياز، خوسيلو، فينيسيوس

ترتيب ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة.

بينما يتواجد فريق رايو فاليكانو حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.