تقرير: لوكا مودريتش يقرر الرحيل عن ريال مدريد فى الصيف

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن مستجدات مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

مودريتش أصبح أسير دكة البدلاء هذا الموسم مع المدرب كارلو أنشيلوتي، وخاصة بعد انضمام جود بيلينجهام الذي أصبح أساسيًا.

وقال تقرير شبكة "ريليفو"، إن لوكا مودريتش لا يُفكر في الاستمرار مع ريال مدريد في حال ظل وضعه كما هو حاليًا، حيث كان يأمل بأن ينهي موسمه الأخير بشكل أفضل من ذلك.

ماذا قدم لوكا مودريتش مع ريال مدريد؟

وشارك مودريتش في 27 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات خلال الموسم الجاري 2023/2024، بواقع 19 مباراة في الدوري الإسباني، و5 في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في كأس السوبر الإسباني، ومباراة في كأس ملك إسبانيا.

وكان لوكا مودريتش قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2013، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مقابل 35 مليون يورو.

وبشكل عام، شارك مودريتش مع ريال مدريد في 515 مباراة، سجل خلالها 38 هدفًا، وقدم 83 تمريرة حاسمة، وتوّج مع الميرنجي بكل الألقاب الممكنة.

وعلى الصعيد الشخصي، فقد توّج مودريتش بجائزة الكرة الذهبية، وجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" لعام 2018.