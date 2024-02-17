أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة رايو فاليكانو في بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره رايو فاليكانو، على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين - كيبا أريزابالاجا - دييجو بينيرو.

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فرنانديز - لوكاس فاسكيز - فاران جارسيا - جاكوبو رامون.

خط وسط الملعب: توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - أردا جولر.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس – خوسيلو - براهيم دياز.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب العديد من اللاعبين؛ بسبب الإصابات، ولكن ظهر وجه جديد وهو المدافع جاكوبو رامون، صاحب الـ19 عامًا.

ترتيب ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة.

بينما يتواجد فريق رايو فاليكانو حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.