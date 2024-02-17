السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة رايو فاليكانو في بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره رايو فاليكانو، على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين - كيبا أريزابالاجا - دييجو بينيرو.

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فرنانديز - لوكاس فاسكيز - فاران جارسيا - جاكوبو رامون.

خط وسط الملعب: توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - أردا جولر.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس – خوسيلو - براهيم دياز.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب العديد من اللاعبين؛ بسبب الإصابات، ولكن ظهر وجه جديد وهو المدافع جاكوبو رامون، صاحب الـ19 عامًا.

 

txt

كلوب: محمد صلاح اللاعب الأكثر احترافية الذى رأيته فى مسيرتى

txt

أتلتيكو مدريد يستهدف ضم ماركوس ألونسو من برشلونة فى الصيف

 

ترتيب ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة.

بينما يتواجد فريق رايو فاليكانو حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.

ريال مدريد رايو فاليكانو الدوري الاسباني أنشيلوتي كارلو أنشيلوتي قائمة ريال مدريد

الأكثر قراءة

عاجل| "مقترح بوش" يُنذر بـ"كارثة" تنتظر أمريكا والاحتلال حال انتهاء الحرب فى غزة

رقم قياسي جديد.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول أمام برينتفورد

أماكن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات 2024

الرئيس الصومالى يتهم الأمن الإثيوبى بمحاولة منع وصوله لقمة الاتحاد الإفريقى

زيادة حصيلة النقد الأجنبى.. افتتاح مشروع جديد فى مجال الكيماويات بالسويس

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج