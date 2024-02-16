جوتا يتفوق على دي بروين ويحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

حصد البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول، جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر يناير الماضي.

وفاز جوتا بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته بعدما حصد أكبر عدد من أصوات الجماهير ولجنة خبراء كرة القدم.

وظفر اللاعب البرتغالي بالجائزة بعد تسجيله 3 أهداف وصناعته هدفين في 3 مباريات، ليساهم في بقاء فريقه على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتفوق جوتا على منافسيه من المرشحين والتي ضمت البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، والمدافع البرازيلي جابرييل ماجالهايس مدافع أرسنال، إضافة للبرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام هوتسبير، والإيرلندي الشمالي كونور برادلي ظهير ليفربول، وأخيرًا إيليا أديبايو لاعب لوتون تاون.

وأصبح جوتا ثاني لاعب من ليفربول يفوز بالجائزة في الموسم الحالي، بعد النجم المصري محمد صلاح الذي فاز بالجائزة في شهر أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن كونور برادلي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن رابطة اللاعبين المحترفين خلال شهر يناير الماضي، بتصويت الجمهور.