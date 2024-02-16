رسميًا.. رحيل خوان أنتونيو بيتزى عن تدريب منتخب البحرين

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن رحيل الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي عن منصبه كمدير فني للمنتخب الأول.

وذكر الاتحاد البحريني أنه تم إنهاء التعاقد مع بيتزي بالتراضي بين الطرفين.

وأعلن الاتحاد البحريني في بيان له: "يتقدم مجلس إدارة الاتحاد بالشكر والتقدير للجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، خلال الفترة الماضية، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مشوارهم المستقبلي".

وأكد مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، أنه يعكف، خلال الفترة المقبلة، على دراسة عدد من السير الذاتية المطروحة لخلافة بيتزي تمهيدًا لاختيار أحدهم، والكشف عن هوية الجهازين الفني والإداري للمنتخب، خصوصًا مع قرب استكمال المنتخب مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027".

وودع منتخب البحرين بطولة كأس آسيا 2023 من دور الـ16، بالهزيمة أمام اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واستهل منتخب البحرين مشواره بالهزيمة أمام كوريا في دور المجموعات، قبل تحقيق انتصارين على ماليزيا والأردن، ليتصدر المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط.

جدير بالذكر أن الاتحاد البحريني تعاقد مع بيتزي في يوليو الماضي، وقادهم لتحقيق الانتصار على اليمن والهزيمة أمام الإمارات، في أول جولتين بالتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.