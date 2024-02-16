الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. رحيل خوان أنتونيو بيتزى عن تدريب منتخب البحرين

بيتزي يرحل عن تدريب
بيتزي يرحل عن تدريب البحرين

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن رحيل الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي عن منصبه كمدير فني للمنتخب الأول.

وذكر الاتحاد البحريني أنه تم إنهاء التعاقد مع بيتزي بالتراضي بين الطرفين.

وأعلن الاتحاد البحريني في بيان له: "يتقدم مجلس إدارة الاتحاد بالشكر والتقدير للجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، خلال الفترة الماضية، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مشوارهم المستقبلي".

وأكد مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، أنه يعكف، خلال الفترة المقبلة، على دراسة عدد من السير الذاتية المطروحة لخلافة بيتزي تمهيدًا لاختيار أحدهم، والكشف عن هوية الجهازين الفني والإداري للمنتخب، خصوصًا مع قرب استكمال المنتخب مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027".

وودع منتخب البحرين بطولة كأس آسيا 2023 من دور الـ16، بالهزيمة أمام اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واستهل منتخب البحرين مشواره بالهزيمة أمام كوريا في دور المجموعات، قبل تحقيق انتصارين على ماليزيا والأردن، ليتصدر المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط.

جدير بالذكر أن الاتحاد البحريني تعاقد مع بيتزي في يوليو الماضي، وقادهم لتحقيق الانتصار على اليمن والهزيمة أمام الإمارات، في أول جولتين بالتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

خوان أنتونيو بيتزي بيتزي منتخب البحرين البحرين كأس آسيا 2023

مواد متعلقة

جوتا يتفوق على دى بروين ويحصد جائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى

يورجن كلوب يؤكد عودة محمد صلاح لقائمة ليفربول أمام برينتفورد

رومانو: قرار مبابى بالرحيل عن باريس نهائى.. وتفاصيل خطة النادى الفرنسى لتعويضه

فقد السيطرة.. إقالة يورجن كلينسمان من تدريب منتخب كوريا الجنوبية

تشكيل الأهلى المتوقع أمام شباب بلوزداد فى دورى أبطال إفريقيا

مبابى يقود باريس سان جيرمان للفوز على سوسيداد فى دورى أبطال أوروبا

لاتسيو يعمق جراح بايرن ميونخ ويهزمه فى دورى أبطال أوروبا

رسميًا.. قطر تكشف موعد إقامة بطولة كأس العرب للمنتخبات

الأكثر قراءة

تطبق غدا.. ننشر الأسعار الجديدة للسجائر والمعسل والسيجار

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

غدًا أمطار على عدة مناطق تمتد للقاهرة الكبرى.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

بعد القبض على سوزي الأردنية.. كيف قضت السوشيال ميديا على حياة البلوجرز؟

عاصفة ردود فعل غربية بعد وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى