كشف الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر يونايتد ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الفريق الأخير.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام لوتون تاون، فشهد عدم إجراء أي تغييرات عن التشكيل الذي بدأ به المدرب تين هاج في المباراة الماضية أمام أستون فيلا، والتي انتهت بانتصار فريقه.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - ماينو - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: بايندير - جوني إيفانز - فيكتور لينديلوف - أماد - نور الدين أمرابط - هاري إريكسن - فورسون - سكوت ماكتومناي - أنتوني

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد لوتون تاون في المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.