الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تريزيجيه يسجل في انتصار طرابزون سبور على بينديك في الدوري التركي

تريزيجيه
تريزيجيه

قاد المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه فريقه طرابزون سبور للفوز على مضيفه بينديك سبور بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم موسم 2023-2024.

افتتح تريزيجيه التسجيل لـ طرابزون سبور في الدقيقة 75 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة للركلة الركنية التي نفذها أوزديمير من الجهة اليمنى.

وواصل تريزيجيه تألقه بتسجيله لفريقه في المباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.

وسجل إنيس ديستان الهدف الثاني لـ طرابزون سبور في الدقيقة 80 من متابعة لتمريرة البلجيكي توماس مونييه، مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

ورفع تريزيجيه رصيده من الأهداف إلى 6 أهداف في بطولة الدوري التركي هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد طرابزون سبور لـ 43 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بينديك سبور في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة.

محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه طرابزون سبور بينديك سبور الدورى التركى

مواد متعلقة

رسميًا.. رحيل خوان أنتونيو بيتزى عن تدريب منتخب البحرين

عن رحيل "مبابى".. لويس إنريكى: باريس سان جيرمان فوق الجميع

كلوب يتفوق على جوارديولا ويفوز بجائزة مدرب الشهر فى الدورى الإنجليزى

جوتا يتفوق على دى بروين ويحصد جائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى

يورجن كلوب يؤكد عودة محمد صلاح لقائمة ليفربول أمام برينتفورد

رومانو: قرار مبابى بالرحيل عن باريس نهائى.. وتفاصيل خطة النادى الفرنسى لتعويضه

فقد السيطرة.. إقالة يورجن كلينسمان من تدريب منتخب كوريا الجنوبية

تشكيل الأهلى المتوقع أمام شباب بلوزداد فى دورى أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

انقطاع التيار الكهربائى عن 120 ألف إسرائيلى

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

"تحرج حلفاء إسرائيل".. الباز: كل القوى العربية مطالبة بدعم المذكرة المصرية أمام العدل الدولية

غدروا بصاحبهم.. القصة الكاملة لقتل الطفل يوسف وإلقاء جثته بجبل الغردقة

عاجل.. خلال 24 ساعة فقط.. كيف حركت مصر العالم لإغاثة غزة إنسانيًا؟

مفاجأة من النيابة بشأن اتهام سيدة بالزنا في القطامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين