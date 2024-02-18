تريزيجيه يسجل في انتصار طرابزون سبور على بينديك في الدوري التركي

قاد المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه فريقه طرابزون سبور للفوز على مضيفه بينديك سبور بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم موسم 2023-2024.

افتتح تريزيجيه التسجيل لـ طرابزون سبور في الدقيقة 75 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة للركلة الركنية التي نفذها أوزديمير من الجهة اليمنى.

وواصل تريزيجيه تألقه بتسجيله لفريقه في المباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.

وسجل إنيس ديستان الهدف الثاني لـ طرابزون سبور في الدقيقة 80 من متابعة لتمريرة البلجيكي توماس مونييه، مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

ورفع تريزيجيه رصيده من الأهداف إلى 6 أهداف في بطولة الدوري التركي هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد طرابزون سبور لـ 43 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بينديك سبور في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة.