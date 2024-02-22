الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وصول بعثة مودرن فيوتشر لـ"جوهانسبرج" استعدادًا لمواجهة سوبر سبورت (صور)

بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر

وصلت بعثة فريق مودرن فيوتشر، منذ قليل إلى مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة فريق سوبر سبورت بالكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب إفريقي 

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي، الأحد المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وجنوب إفريقيا، على ستاد بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان الجنوب إفريقية.

وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

قائمة بعثة مودرن فيوتشر

ضمت بعثة فريق مودرن فيوتشر 22 لاعبًا:

حراسة المرمى: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق.

خط الدفاع: خالد رضا، علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة، باسم علي، طارق طه.

خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، أإحمد خالد كباكا، عبدالله محمد، محمد فاروق، هشام عادل، محمد محمود، علي زعزع، عمر وائل.

خط الهجوم: محمد زعلوك، علي ياسر، أحمد عاطف.

 

يذكر أن هيثم عرابي، المدير التنفيذي للفريق، قد سبق البعثة أمس الأول الثلاثاء إلى جنوب اإفريقيا، فيما يرافق البعثة أيمن منصور، عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، وهشام حافظ، عضو مجلس الإدارة.

موقف مودرن فيوتشر بمجموعات الكونفيدرالية الإفريقية

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالمجموعة الأولى التي تضم اتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد 10 نقاط، وسوبر سبورت الجنوب إفريقي صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط والهلال الليبي والذي يحتل المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

وكان فريق مودرن فيوتشر قد حقق الفوز على سوبر سبورت الجنوب إفريقي والهلال الليبي في أول جولتين، ثم خسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالجزائر في الجولة الثالثة وحقق التعادل مع نفس الفريق في مصر بالجولة الرابعة.

ويعد هذا الظهور هو الثاني على التوالي، لمودرن فيوتشر، داخل أدغال القارة السمراء، وتحديدًا دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية، عقب نسخة الموسم الماضي، وتوديع المسابقة من دور المجموعات.

بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
بعثة مودرن فيوتشر
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