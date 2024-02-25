علي ياسر وأحمد عاطف يقودان هجوم فيوتشر أمام سوبر سبورت في الكونفيدرالية

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر تشكيل فريقه لمباراة سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي التي ستنطلق في الثالثة عصر اليوم في الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي – علي الفيل – خالد رضا – محمد ربيعة

خط الوسط:علي زعزع – غنام محمد – محمد خليفة نصير – هشام عادل

خط الهجوم: علي ياسر – أحمد عاطف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في المجموعة برصيد نقاط متقدما بفارق أربع نقاط عن كل من سوبر سبورت يونايتد والهلال الليبي ولكل منهما ثلاث نقاط بينما يتصدر اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة برصيد عشر نقاط وتأهل رسميا للدور ربع النهائي وفي حالة فوز مودرن فيوتشر على سوبر سبورت يونايتد سيرتفع رصيده إلى عشر نقاط، ويحسم تأهله للدور ربع النهائي دون انتظار مباراتي الجولة السادسة والأخيرة.

وفي حالة التعادل سيتأهل مودرن فيوتشر للدور ربع النهائي بشرط انتهاء مباراة الهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري التي ستنطلق في السادسة مساء اليوم بالتعادل أو فوز اتحاد العاصمة وفي حالة تعادل مودرن فيوتشر مع سوبر سبورت يونايتد وفوز الهلال على اتحاد العاصمة يصبح رصيد مودرن فيوتشر 8 نقاط مقابل ست نقاط للهلال ويكون التعادل مع الهلال في الجولة الأخيرة كافيًا لتأهلمودرن فيوتشر للدور ربع النهائي.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في المجموعة برصيد نقاط متقدما بفارق أربع نقاط عن كل من سوبر سبورت يونايتد والهلال الليبي ولكل منهما ثلاث نقاط بينما يتصدر اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة برصيد عشر نقاط وتأهل رسميا للدور ربع النهائي وفي حالة فوز مودرن فيوتشر على سوبر سبورت يونايتد سيرتفع رصيده إلى عشر نقاط، ويحسم تأهله للدور ربع النهائي دون انتظار مباراتي الجولة السادسة والأخيرة.