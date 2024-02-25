الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

علي ياسر وأحمد عاطف يقودان هجوم فيوتشر أمام سوبر سبورت في الكونفيدرالية

لاعبو فيوتشر قبل
لاعبو فيوتشر قبل المباراة

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر تشكيل فريقه لمباراة سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي التي ستنطلق في الثالثة عصر اليوم في الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمود جنش 

خط الدفاع: باسم علي – علي الفيل – خالد رضا – محمد ربيعة

خط الوسط:علي زعزع – غنام محمد – محمد خليفة نصير – هشام عادل

خط الهجوم: علي ياسر – أحمد عاطف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في المجموعة برصيد نقاط  متقدما بفارق أربع نقاط عن كل من سوبر سبورت يونايتد والهلال الليبي ولكل منهما ثلاث نقاط بينما يتصدر اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة برصيد عشر نقاط وتأهل رسميا للدور ربع النهائي وفي حالة فوز مودرن فيوتشر على سوبر سبورت يونايتد سيرتفع رصيده إلى عشر نقاط، ويحسم تأهله للدور ربع النهائي دون انتظار مباراتي الجولة السادسة والأخيرة.

وفي حالة التعادل سيتأهل مودرن فيوتشر للدور ربع النهائي بشرط انتهاء مباراة الهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري التي ستنطلق في السادسة مساء اليوم  بالتعادل أو فوز اتحاد العاصمة وفي حالة تعادل مودرن فيوتشر مع سوبر سبورت يونايتد وفوز الهلال على اتحاد العاصمة يصبح رصيد مودرن فيوتشر 8 نقاط مقابل ست نقاط للهلال ويكون التعادل مع الهلال في الجولة الأخيرة كافيًا لتأهلمودرن فيوتشر للدور ربع النهائي.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في المجموعة برصيد نقاط  متقدما بفارق أربع نقاط عن كل من سوبر سبورت يونايتد والهلال الليبي ولكل منهما ثلاث نقاط بينما يتصدر اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة برصيد عشر نقاط وتأهل رسميا للدور ربع النهائي وفي حالة فوز مودرن فيوتشر على سوبر سبورت يونايتد سيرتفع رصيده إلى عشر نقاط، ويحسم تأهله للدور ربع النهائي دون انتظار مباراتي الجولة السادسة والأخيرة.

بطولة الكونفيدرالية الأفريقية مودرن فيوتشر تامر مصطفى سوبر سبورت يونايتد محمود جنش

مواد متعلقة

مودرن فيوتشر يواجه سوبر سبورت الجنوب إفريقى لحسم تأهله لربع نهائى الكونفيدرالية

حرارة مرتفعة وغيابات بالجملة.. أبرز ما يواجه مودرن فيوتشر قبل موقعة الكونفيدرالية

وصول بعثة مودرن فيوتشر لـ"جوهانسبرج" استعدادًا لمواجهة سوبر سبورت (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. مدبولى يوجه بخطة إفراج تدريجى عن السلع الموجودة بالجمارك.. والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف

عاجل| الحرب المنسية.. صراع السودان يهدد بعواقب جيوسياسية وعمليات تطهير عرقي

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

استثمارات واعدة ومكاسب ضخمة ومستقبل باهر.. رأس الحكمة مفتاح التنمية فى الجمهورية الجديدة

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

حبس المتهم بقتل "طالب الدقهلية" 15 يوما على ذمة التحقيقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم