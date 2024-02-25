الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مودرن فيوتشر يواجه سوبر سبورت الجنوب أفريقى لحسم تأهله لربع نهائى الكونفيدرالية

تدريبات فيوتشر في
تدريبات فيوتشر في جنوب إفريقيا

يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفا على سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي في الثالثة عصر اليوم الأحد، بملعب بيتر موكابا بمدينة  بولوكوان في الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى  في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر برصيد 10 نقاط  بينما يملك كلا من سوبر سبورت يونايتد والهلال الليبي 3 نقاط وفي حالة فوز مودرن فيوتشر سيرتفع رصيده إلى عشر نقاط ويحسم تأهله للدور ربع النهائي دون انتظار مباراتي الجولة السادسة والأخيرة.

الفوز يحسم تأهل مودرن فيوتشر

ويتأهل مودرن فيوتشر للدور ربع النهائي في حالة التعادل بشرط انتهاء مباراة الهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري بالتعادل أو فوز اتحاد العاصمة وفي حالة تعادل مودرن فيوتشر مع سوبر سبورت يونايتد وفوز الهلال على اتحاد العاصمة يصبح رصيد مودرن فيوتشر 8 نقاط والهلال ست نقاط ويكون التعادل مع الهلال في الجولة الأخيرة كافيا لتأهله للدور ربع النهائي.

وإذا خسر مودرن فيوتشر أمام سوبر سبورت يونايتد وفاز الهلال على اتحاد العاصمة يتوقف رصيد مودرن فيوتشر عند سبع نقاط ويرتفع رصيد الهلال وسوبر سبورت يونايتد إلى ست نقاط ويصبح مودرن فيوتشر في حاجة للفوز على الهلال في الجولة الأخيرة.

غيابات مؤثرة في صفوف مودرن فيوتشر

ويعاني فيوتشر من غيابات مؤثرة في مقدمتها مروان محسن وأحمد رفعت بسبب الإصابة وعمرو السيسي لعدم قيده في القائمة الإفريقية لمشاركته مع الزمالك في بطولة الكونفيدرالية  إضافة لغياب اللاعبين الأجانب المغربي عبد الكبير الوادي والكاميروني كاجالي درامي ومواطنه أرنولد آيبا والبنيني حساني أموراني لتعثر إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرة دخول جنوب أفريقيا.

فريق مودرن فيوتشر أدى تدريبه الأخير أمس وركز خلاله الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى على طريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة والتي تعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم وزيادة الكثافة العددية في وسط الملعب.

بطولة الكونفيدرالية الأفريقية مودرن فيوتشر سوبر سبورت يونايتد تامر مصطفى عبد الكبير الوادي

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