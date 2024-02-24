السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام أبوسليم الليبي بالكونفدرالية والموقف النهائي لإذاعة المباراة

تدريب الزمالك في
تدريب الزمالك في الجزائر

يحل الزمالك ضيفًا على فريق أبوسليم الليبي غدا "الأحد" في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية في مباراة تعتبر تحصيل حاصل للزمالك الذي حسم تأهله للدور ربع النهائي.

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موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي 

تقام مباراة الزمالك والليبي في السادسة مساء غدا "الأحد" باستاد 19 مايو بمدينة عنابة الجزائرية ويتصدر المجموعة برصيد عشر نقاط وحسم تأهله للدور ربع النهائي بينما يحتل أبوسليم المركز الثاني برصيد تسع نقاط بفارق خمس نقاط عن ساجرادا الأنجولي الذي يتواجد في المركز الثالث بينما يحتل سوار كويا الغيني المركز الأخير بدون نقاط.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام أبوسليم 

الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز يواجه أزمة في خط الدفاع نظرا لغياب محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش ومصطفى الزناري للإصابة واستبعاد محمود علاء لأسباب فنية ولايتبق أمام جوزيه جوميز سوى الرباعي حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد والفلسطيني ياسر حمد وعمر جابر.

ومن المنتظر أن يدفع جوزيه جوميز بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - ياسر حمد - حسام عبد المجيد -عمر جابر 

خط الوسط: أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة -شيكابالا 

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الجزيري.

الموقف النهائي لإذاعة مباراة الزمالك وأبوسليم 

ستكون مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي واحدة من المباريات القليلة في بطولات الأندية الإفريقية التي لن يتم بثها على الهواء مياشرة بسبب وجود خلاف بين التليفزيون الجزائري والاتحاد الإفريقي "كاف" بشأن مديونيات بين الطرفين.

وحاولت إدارة الزمالك التوصل لاتفاق لحل المشكلة مع الاتحاد الجزائري وأيضًا بالتنسيق مع مسئولي أبوسليم لكن الأمر لم يكلل بالنجاح وقام الاتحاد الإفريقي رسميا بابلاغ مسئولي الناديين رسميا بعدم إذاعة المباراة.

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