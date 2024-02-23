موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية

يعقد فى الثانية عشر ظهر غدًا السبت الاجتماع الفني، لمباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، للاتفاق على زي الفريقين وبعض الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري للزمالك ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي أبو سليم الليبي وطاقم التحكيم الجامبي المكلف بإدارة اللقاء.

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفدرالية الإفريقية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، الأحد المقبل باستاد “19 مايو 1956” بمدينة عنابة الجزائرية.

وكان الزمالك خاض مرانه الأول صباح اليوم الجمعة، في الجزائر استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي، يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام باستاد “19 مايو 1956” بمدينة عنابة الجزائرية.

ومن المقرر أن يلقي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأخطر الجهاز الإداري بقيادة عمرو أبو العز اللاعبين بموعد المحاضرة الفنية التي حددها الجهاز الفني بعد تناول وجبة العشاء.

فتوح يشارك في مران الزمالك

ومن جانب آخر، شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر، في جزء من التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو بمدينة عنابة بالجزائر، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأدى فتوح تدريبات بالكرة وشارك في جزء من المران الفني، في إطار تنفيذه للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص به.

وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة اللاعب ومدى قدرته على المشاركة في المران بشكل طبيعي، وكان فتوح تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.