عاجل.. أزمة بين "كاف" والاتحاد الجزائرى تهدد بث مباراة الزمالك وأبوسليم

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن أزمة بث مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.

وقال المصدر لـ“الدستور” إن مباراة الزمالك وأبوسليم حتى هذه اللحظة غير مذاعة فضائيا غدًا في الكونفيدرالية، وذلك بسبب خلاف بين التليفزيون الجزائري و"كاف" بشأن مديونيات بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك تحاول التوصل لاتفاق لحل المشكلة مع الاتحاد الجزائري وأيضًا بالتنسيق مع مسئولي أبوسليم.

قائمة الزمالك لرحلة الجزائر لمواجهة أبوسليم الليبي

وشهدت قائمة الأبيض التي توجهت للجزائر وجود 4 صفقات جديدة، نجح مسئولو الفارس الأبيض في ضمها للفريق من أصل 11 صفقة، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024" وهم.. أحمد حمدي ومهاب ياسر ومحمد عاطف وياسر حمد.

وعاد إلى قائمة الأبيض كل من أحمد فتوح ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبدالرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

وخلت القائمة من الثلاثي عبدالله السعيد وزميله سيف فاروق جعفر، لاعبي بيراميدز السابقين، وناصر ماهر، جناح مودرن فيوتشر السابق، وذلك بسبب قيدهما بقائمة بيراميدز وفيوتشر الإفريقية، سواء بدوري الأبطال أو الكونفيدرالية.