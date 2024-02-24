السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل.. أزمة بين "كاف" والاتحاد الجزائرى تهدد بث مباراة الزمالك وأبوسليم

الزمالك وأبوسليم
الزمالك وأبوسليم

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن أزمة بث مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.

وقال المصدر لـ“الدستور” إن مباراة الزمالك وأبوسليم حتى هذه اللحظة غير مذاعة فضائيا غدًا في الكونفيدرالية، وذلك بسبب خلاف بين التليفزيون الجزائري و"كاف" بشأن مديونيات بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك تحاول التوصل لاتفاق لحل المشكلة مع الاتحاد الجزائري وأيضًا بالتنسيق مع مسئولي أبوسليم.

قائمة الزمالك لرحلة الجزائر لمواجهة أبوسليم الليبي

وشهدت قائمة الأبيض التي توجهت للجزائر وجود 4 صفقات جديدة، نجح مسئولو الفارس الأبيض في ضمها للفريق من أصل 11 صفقة، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024" وهم.. أحمد حمدي ومهاب ياسر ومحمد عاطف وياسر حمد.

وعاد إلى قائمة الأبيض كل من أحمد فتوح ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبدالرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

وخلت القائمة من الثلاثي عبدالله السعيد وزميله سيف فاروق جعفر، لاعبي بيراميدز السابقين، وناصر ماهر، جناح مودرن فيوتشر السابق، وذلك بسبب قيدهما بقائمة بيراميدز وفيوتشر الإفريقية، سواء بدوري الأبطال أو الكونفيدرالية.

كاف أبو سليم الزمالك الزمالك وأبو سليم كأس الكونفيدرالية

مواد متعلقة

موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأبوسليم الليبى فى الكونفدرالية

4 صفقات جديدة.. قائمة الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى فى الجزائر

الأكثر قراءة

اجتماع باريس ضغط على حماس وإسرائيل.. ملامح صفقة باريس لإنهاء حرب غزة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الأهلى لخطف صفقة الزمالك المرتقبة الصيف المقبل

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

الفصائل الفلسطينية توجه ضربة جديدة للاحتلال فى خان يونس

الحكم فى طعن مرتضى منصور على حبسه لسبه رئيس الأهلى 23 مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس