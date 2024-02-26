عاجل.. إسرائيل تستهدف خلية لميليشيا حزب الله فى بليدا جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أن طيرانه هاجم خلية تابعة لميليشيا حزب الله في قرية "بليدا" بجنوب لبنان عند خروجهم من أحد المباني العسكرية.

وتقع قرية "بليدا" في "جبل عامل" التابعة لقضاء "مرجعيون" في محافظة "النبطية" على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس" إن "طائرة رصدت خلية مخربين تغادر مبنى عسكريًا تابعًا لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة بليدا".

وأضاف أن "طائرات مقاتلة أغارت على الخلية وعلى مبنيين عسكريين آخرين في المنطقة".

ولفت إلى أن "مقاتلي الدفاع الجوي اعترضوا في وقت سابق هدفًا جويًا مشبوهًا خرق الحدود من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة إصبع الجليل".

وأشار إلى أنه "خلال الساعات الأخيرة تم رصد عمليات إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية في مناطق مرغاليوت، وجبل الروس (هار دوف)، وكريات شمونة، ومينارا ومالكية. وقوات الجيش الإسرائيلى هاجمت مصادر النيران".