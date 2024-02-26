الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 26-2-2024

يحرص المواطنين كل يوم على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 26-2-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن حالة الطقس اليوم الإثنين في جميع المحافظات، إذ حذرت سكان الصعيد من ظاهرتين مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري، وبالسواحل الشمالية الغربية، وفي شمال الصعيد والصحراء الغربية، وذلك مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة تكون بنسبة تصل إلى 30% في مدار اليوم.

حالة الطقس اليوم الإثنين 26-2-2024 في مصر

وحذرت الأرصاد الجوية في مصر من حالة الطقس اليوم، ولاسيما مواطني الصعيد في نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي ستؤثر على مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، كما أن أوضحت تعرض محافظات «محافظة البحيرة، الإسكندرية، مطروح، محافظة كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، محافظة الدقهلية»، لأمطار تكون بنسبة تصل إلى 30%.

وتشهد كافة المحافظات اليوم الإثنين طقس مشمس، فيما عدا السواحل الشمالية الغربية والشرقية إذ ستشهد طقس غائم جزئيًا.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود غدًا الثلاثاء 27 من فبراير 2024، طقس مائل للحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى وبالوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، ويكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر في أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر حالة البحر المتوسط، حيث سوف تكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج يكون من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح يكون من جنوبية شرقية إلى رياح شمالية غربية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح، في مناطق من جميع السواحل الشمالية الغربية، وستكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والكثير من المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري في فترات متقطعة.

وشددت الأرصاد الجوية على وجود أمطار خفيفة وتكون «بنسبة حدوث 30% تقريبًا»، في مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وتكون على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة اليوم الإثنين

درجات الحرارة في المحافظات اليوم الإثنين

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة اليوم في المحافظات قد جاءت كالآتي:

القاهرة والوجه البحري، الدرجة العظمى 26 درجة والدرجة الصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية الغربية، الدرجة العظمى 21 درجة والدرجة الصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية، الدرجة العظمى 24 درجة والدرجة الصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء والبحر الأحمر، الدرجة العظمى 26 درجة والدرجة الصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد، الدرجة العظمى 27 درجة والدرجة الصغرى 11 درجة.

جنوب الصعيد، الدرجة العظمى 28 درجة والدرجة الصغرى 15 درجة.