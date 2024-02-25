أخبار فاتتك|مجلس النواب يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام جوازات السفر.. ومفاجأة بشأن أسعار السيارات

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

لمناقشة أسماء الأسرى الفلسطينيين.. كواليس القرار الإسرائيلى لإرسال وفد إلى قطر لإنهاء صفقة التبادل مع حماس

كشفت وسائل إعلام عبرية عن قرار لحكومة الاحتلال لإرسال وفد إلى قطر لاستئناف المحادثات من أجل التوصل لصفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

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مجلس النواب يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام جوازات السفر (صور)

يناقش مجلس النواب خلال جلسته اليوم الأحد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بجوازات السفر.

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الزمالك يواجه أبوسليم الليبى فى الكونفيدرالية بحثًا عن الفوز الأول مع جوزيه جوميز

يسعى الزمالك لتحقيق فوزه الأول تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز عندما يواجه فريق أبوسليم الليبي في السادسة مساء اليوم بملعب 19 مايو بمدينة عنابة بالجزائر في الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

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مفاجأة بشأن أسعار السيارات الفترة المقبلة

أكدت الإعلامية نيفين منصور أن الكثير من المواطنين يولي اهتماما كبيرا بأسعار السيارات التي تشهد ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن أسعار السيارات ارتفع بنسبة 300 و400%، خلال الفترة الأخيرة.

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اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بـ "خلية الماريوت "

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

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مفاجآت رمضان.. «المتحدة» تقدم «الوجه الآخر» لـ6 نجوم فى الموسم الدرامى

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم واحد من أقوى المواسم الدرامية فى رمضان المقبل، من خلال وجبة درامية متعددة الألوان، تجمع كل الأشكال التى يحبها الجمهور.

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