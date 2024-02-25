الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فى اليوم الـ142 للعدوان: استشهاد وإصابة عشرات المواطنين فى غارات على غزة

شهداء
شهداء

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، في عدوان  الاحتلال المتواصل على  قطاع غزة، لليوم الـ142 على التوالي.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، إثر تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الغربية لمدينة خان يونس، وعلى حي الصبرة في مدينة غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في منطقة الشعف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات الاحتلال المُسيرة وقصف مدفعي على الأحياء الشرقية للمدينة.

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حي الزيتون جنوب مدينة غزة 

وشهد حي الزيتون جنوب مدينة غزة، اشتباكات عنيفة وسماع دوي انفجارات.

وفي بيت لاهيا، قالت مصادر محلية إنه تم انتشال شهيد جراء قصف منزل وما زال العديد من المفقودين تحت الأنقاض.

وكان قد استشهد مواطنان، وأصيب 4 آخرون، مساء أمس، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت تجمعًا للمواطنين في مخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدًا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 29.606 شهداء، و69.737 جريحًا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

وشاركت مصر الأربعاء الماضي، في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

قطاع غزة مدينة غزة حي الزيتون طائرات الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ

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