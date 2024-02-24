"خارجية الإمارات" تكشف عن منحة بقيمة 10 ملايين دولار لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية

أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تقديم دولة الإمارات منحة بقيمة 10 ملايين دولار لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية.

وقال وزير الخارجية الإماراتي في تصريحات عبر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على منصة إكس إن الدعم سيستهدف بشكل خاص مساندة صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، والإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نموا.

واشار أن المنحة تستهدف أيضا مساندة صندوق دعم المرأة في مجال التصدير، والذي سيتم إطلاقه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي.

حركة التجارة العالمية

وتأتي استضافة أبوظبي للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 26 وحتى 29 فبراير الجاري، في وقت تشهد فيه حركة التجارة العالمية العديد من التحديات التي يسعى المؤتمر إلى حشد الجهود الدولية للتغلب عليها، عبر بناء توافق عالمي لتبني النظام التجاري المتعدد الأطراف.

ومن المتوقع أن يتخذ المؤتمر قرارات مهمة بشأن العمل المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية ويضع خارطة طريق للخطوات المقبلة وللمؤتمر الوزاري الرابع عشر.

وتأتي استضافة أبوظبي المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في وقت تشهد فيه حركة التجارة العالمية العديد من التحديات يسعى المؤتمر إلى حشد الجهود الدولية للتغلب عليها، عبر بناء توافق عالمي لتبني النظام التجاري المتعدد الأطراف.

خارطة طريق للخطوات المقبلة

ومن المتوقع أن يتخذ المؤتمر قرارات مهمة بشأن العمل المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية ويضع خارطة طريق للخطوات المقبلة وللمؤتمر الوزاري الرابع عشر.

ألقت تقارير إخبارية عالمية الضوء على قرار مجموعة العمل المالي فاتف FATF برفع دولة الإمارات من القائمة الرمادية.

إذ أحرزت دولة الإمارات تقدما كبيرا في مجال مكافحة غسل الأموال وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي لا تلتزم بمعايير الشفافية المالية.

ووصف تقرير لموقع "فاين تك" الخطوة بأنها "تطور مهم" تم الإبلاغ عنه في أكتوبر الماضي، حين أصبحت الإمارات العربية المتحدة رسميا خارج "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF).