بوريل: إعلان إسرائيل عن بناء 3300 مستوطنة فى الضفة الغربية خطير

قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن إعلان إسرائيل بناء 3300 وحدة جديدة في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، مثير للجدل وخطير.



وأفاد بوريل في تدوينة نشرها عبر صفحته على منصة "إكس" يوم السبت بأن المستوطنات تجعل الإسرائيليين والفلسطينيين أقل أمانا وتؤجج التوترات، وتعرقل جهود السلام، وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.



وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريش قد وصف في معرض إعلانه عن القرار الخميس، بأنه "رد مناسب على هجوم وقع في الضفة الغربية في ذلك اليوم".



وهذا هو القرار الأول لتوسيع المستوطنات منذ بدء الحرب على غزة، حيث لم يتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مثل هذه الخطوات في الأشهر الأخيرة لتجنب أي مواجهة كبيرة مع إدارة بايدن، بحسب مسؤولين إسرائيليين.



وينظر جزء كبير من المجتمع الدولي إلى المستوطنات على أنها "غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام حل الدولتين المحتمل والذي يتصور إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة".



وتعليقا على الإعلان قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يشعر "بخيبة الأمل إزاء إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية".



ودخلت الحرب في غزة يوم السبت يومها الـ142 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.



وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29606 قتلى و69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.



من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وخلال توغله البري في غزة، حيث أكد مقتل 577 عسكريا في صفوفه بينهم ضباط وجنود.

