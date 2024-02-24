لبنان: ندعو المجتمع الدولى لزيادة الضغط على إسرائيل من خلال مواقف حازمة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، حول عدم قانونية بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وأن هذه الأعمال غير بناءة للوصول إلى سلام دائم.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تدعو المجتمع الدولي لزيادة الضغط على إسرائيل من خلال مواقف حازمة لوقف هذه الأعمال العدائية التي تُقوّض فرص السلام العادل والشامل والدائم، المبني على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية في بيروت عام ٢٠٠٢، والهادفة جميعها إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت أن الحلول العادلة وحدها ستجلب السلام إلى الشرق الأوسط، وتوقف التوتر والحروب المستمرة منذ أكثر من ٧٦ عامًا، وتوفر الاستقرار.

وتابعت: لقد حان الوقت لإسرائيل أن تجرب السلام كبديل للحرب والاحتلال.

توسيع المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

وأمس الجمعة، أعلن بلينكن عن أن أي توسيع للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيكون غير متوافق مع القانون الدولي.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي: لقد كانت السياسة الأمريكية طويلة الأمد، في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم.

غارة نفذها الطيران الحربى الإسرائيلى

وفي وقت سابق، قتل أربعة أشخاص جراء غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا على مركز للدفاع المدني للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة بليدا، جنوب لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء في بيروت: "إن القتلى هم أربعة عناصر من الدفاع المدني".

وأضاف: "تتعرض المناطق اللبنانية المتاخمة لمزارع شبعا اللبنانية المحتلة لقصف مدفعي عنيف من المواقع الإسرائيلية داخل مزارع شبعا".

وأعلن حزب الله، في بيان، عن أنه ردا على ‏الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا قام بقصف ‏ثكنة معاليه جولان الإسرائيلية برشقة صاروخية.