حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال فى موقع الضهيرة جنوب لبنان

استهدف حزب الله اللبناني، قبل قليل، تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة الواقع جنوب لبنان بالصواريخ، مؤكدًا أنه حقق إصابات مباشرة جراء الاستهداف؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أعلن حزب الله عن استهداف تجمع ‌‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "تلة الكوبرا" بصاروخين، مؤكدًا إحداث إصابات مباشرة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية، بشن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية جديدة على بلدة بليدا.

ويحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء حاصبيا والبقاع الغربي وإقليم التفاح جنوبي لبنان.