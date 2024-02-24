السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

حزب الله: استهدفنا تجمعًا ‌‏لجنود الاحتلال الإسرائيلى بصاروخين وأحدثنا إصابات مباشرة

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله عن استهداف تجمع ‌‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "تلة الكوبرا" بصاروخين، مؤكدًا إحداث إصابات مباشرة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكد، أمس، حزب الله اللبناني استهدافه موقع المالكية الإسرائيلي الواقع بالقرب من الحدود اللبنانية، بصاروخي بركان وتحقيق إصابات مباشرة.

وكان، صباح أمس، أعلن حزب الله اللبناني عن مهاجمة مقر قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة في شمال إسرائيل بمسيرتين، مشيرًا إلى أنه تمت إصابة الهدف بدقة.

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حزب الله يستهدف موقع المالكية الإسرائيلى بصاروخى بركان

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