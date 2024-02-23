القاهرة الإخبارية: انقطاع الكهرباء فى المناطق الحدودية بين لبنان والأراضى المحتلة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في العديد من المناطق على الحدود الشمالية مع لبنان؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن هناك احتمالا أن يحقق اجتماع باريس اختراقا باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، بأن أجواءً إيجابية تسود اجتماعات باريس الخاصة ببحث الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى والمحتجزين.