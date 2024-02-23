الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: انقطاع الكهرباء فى المناطق الحدودية بين لبنان والأراضى المحتلة

انقطاع التيار الكهربائي
انقطاع التيار الكهربائي في الحدود الشمالية مع لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في العديد من المناطق على الحدود الشمالية مع لبنان؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن هناك احتمالا أن يحقق اجتماع باريس اختراقا باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، بأن أجواءً إيجابية تسود اجتماعات باريس الخاصة ببحث الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى والمحتجزين.

التيار الكهربائي الحدود الشمالية لبنان

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