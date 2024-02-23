الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فتح: يجب وقف إطلاق النار فى غزة.. وإسرائيل تضرب القانون الدولى بعرض الحائط

غزة
غزة

قال صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن المداولات داخل محكمة العدل الدولية ما زالت مستمرة حتى يوم الاثنين القادم، وإن هذا الموضوع يشغل الجميع عن دور المحكمة، مؤكدًا أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن التوصيات التي صدرت قبل شهر لم تؤخذ بعين الاعتبار لا على مستوى الإدارة الأمريكية وعلى مستوى إسرائيل، والدليل على ذلك أن الحرب مستمرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط القانون الدولي. 

وأوضح أننا نأمل أن يصدر المزيد من القرارات التي من شأنها أن ترفض الموقف الأول وتساهم في وقف ولجم هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية حركة فتح محكمة العدل الدولية وقف إطلاق النار إسرائيل قطاع غزة

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