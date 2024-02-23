الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سفير جنوب إفريقيا بهولندا: يجب منع أى إجراءات من شأنها تهديد حياة الفلسطينيين

فوسيموزي مادونسيلا
فوسيموزي مادونسيلا

قال فوسيموزي مادونسيلا، سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا، إن المكاسب التي حققناها في الدعوى التي قدمناها ضد إسرائيل فيما يتعلق بارتكاب الإبادة الجماعية، أننا نجحنا في جذب انتباه محكمة العدل الدولية واتخاذ بعض القرارات فيما يتلعق بهذه الأحداث.

وأضاف سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب منع أي إجراءات من شأنها أن تهدد حياة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن بلده تعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة.

وأوضح أننا نستمر في العمل والتعاون مع مختلف الدول لا سيما تلك الدول التي استمرت في تقديم الدعم لإسرائيل وهجماتها ضد غزة، والتي تلقي بتبعاتها على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أننا نرى الكثير من المكاسب في هذا الشأن لا سيما فيما يتعلق بخفض الدعم المقدم لإسرائيل وحربها في غزة.

القاهرة الإخبارية جنوب أفريقيا إسرائيل الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية الفلسطينيين المساعدات الإنسانية قطاع غزة

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