الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدبولى: سنعمل على إيقاف التضخم والقضاء على سعرين للعملة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك حجما من الأموال من النقد الأجنبي سيدخل مصر كي يحل أزمة السيولة الدولارية الموجودة اليوم. 

وأضاف "مدبولي" اليوم الجمعة، خلال مؤتمر توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الموضوع سيبدأ من خلال البنك المركزي والحكومة، بأن نحقق عملية الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم وإيقافه.

وأوضح أنه من خلال الخطة الإصلاحية الهيكيلة للدولة المصرية نستهدف القضاء على التضخم الموجود بشكل كبير والحفاظ على مستوى الأسعار، بحانب القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة الكبيرة من شأنها أن تساعد على هذا الموضوع. 

خلق ملايين من فرص العمل

وأكد مدبولي أن مشروع بحجم الاستثمارات الموجودة فيه، فإننا نتحدث عن خلق ملايين من فرص العمل، مشيرًا إلى أن مصر كل عام تحتاج لأكثر من مليون فرصة عمل جديدة.

وأوضح أننا بحاجة لمثل هذه النوعية من المشروعات أن تكرر في أكثر من مكان لأن مصر بحاجة إلى مثل هذا لحجم من المشروعات، بالاضفة إلى أن مصر بتوضع على خريطة السياحة العالمية، وحلم أن نصل إلى 40 و50 مليون سائح ونضمن أن هذه السياحة تكون مصدر دائم ومستدام للعملة الأجنبية وأنه سيتحقق بالفعل بمثل هذه النوعية من المشروعات.

مصطفى مدبولى النقد الأجنبي مصر السيولة الدولارية اكسترا نيوز الاستقرار النقدي التضخم سعرين للعملة

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