أونروا: مليون شخص معظمهم من الأطفال وكبار السن يحتمون بمرافق الوكالة بغزة

أكدت منظمة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن مليون شخص بقطاع غزة معظمهم من الأطفال وكبار السن، يحتمون بمرافق الوكالة ومحيطها، وفقًا لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق آخر، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الغارات الإسرائيلية متواصلة على شمال ووسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف تجمعًا للمواطنين قرب مدرسة شرقي خان يونس إلى 9 شهداء.