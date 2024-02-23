الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدبولى: 35% أرباحًا مصرية من مشروع تنمية رأس الحكمة طوال مدة التنفيذ

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أرباح الدولة المصرية من مشروع تنمية “رأس الحكمة” سيكون 35% طوال مدة تنفيذ المشروع.

وأضاف "مدبولي"، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر توقيع شراكة استثمارية كبري بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن نسبة الأرباح المصرية من المشروع تصل لـ35%، طوال مدة التنفيذ. 

ضخ 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع

وأكد “مدبولي” أن الجانب الإماراتي سيضخ 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع.

وتابع: “هذا يعني أننا كدولة سنسنفيد في الشق العاجل فورًا بـ35 مليار دولار سيدخلون للدولة المصرية وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة”.

وأوضح أنه من النادر أن نجد صفقة بهذا الحجم تدخل لمصر، مشيرًا إلى أن كل الفضل يعود للقيادة السياسية للدولتين في هذا الموضوع.

مصطفى مدبولى الدولة المصرية تنمية رأس الحكمة اكسترا نيوز 35 من أرباح المشروع

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