الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: نصف مليون مواطن يعانون من المجاعة بشمال غزة

وزارة الصحة الفلسطينية
وزارة الصحة الفلسطينية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن نصف مليون مواطن في شمال غزة يعانون المجاعة التي تفتك بأرواحهم في صمت؛ وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن 350 ألف مريض مزمن و60 ألف سيدة حامل ونحو 700 ألف طفل في غزة يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وأكدت، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يعني مزيدا من الإبادة الجماعية وهذا ما يريده الاحتلال وداعموه، مشيرةً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يضع سكان قطاع غزة في مثلث الموت المتمثل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة.
 

القاهرة الإخبارية شمال غزة المجاعة الصحة الفلسطينية الإبادة الجماعية

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