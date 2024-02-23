الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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المبعوث الأوروبي للسلام بالشرق الأوسط: نعمل مع مصر لتهدئة الوضع في غزة

سفين كوبمانز
سفين كوبمانز

قال سفين كوبمانز المبعوث الأوروبي للسلام بالشرق الأوسط، إننا نتواصل مع الحكومة المصرية لتعزيز الجهود المشتركة لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وتهدئة الوضع في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأضاف المبعوث الأوروبي للسلام بالشرق الأوسط، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أولوية الاتحاد الأوروبي إنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أننا نركز على تجنب أي تصعيد دولي جراء الحرب في قطاع غزة.

وأوضح أنه لابد من وقف تصعيد الحكومة الإسرائيلية للحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي في طريقه لوضع حل الدولتين على طاولة المفاوضات من أجل تعزيز السلام وتحقيقه للأطراف كافة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يرى بديلا عن السلام وتفعيل حل الدولتين، كما أننا نعمل على مشاركة الجانب الأمريكي لإعداد خطوات إرساء الدولة الفلسطينية.

وتابع: "علينا وضع الأسس المؤهلة لإنهاء الصراع في قطاع غزة والوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة، ونعمل على حشد قوى الاتحاد الأوروبي كافة والعمل مع الحكومة المصرية لإنهاء الأزمة في غزة والإعداد للسلام".

القاهرة الإخبارية قطاع غزة الحكومة المصرية المساعدات الإنسانية الاتحاد الأوروبي

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